Gafă internațională: George Simion, autograf cu greșeli în limba engleză la Bruxelles

Autograf de colecție… cu greșeli gramaticale! Gafa lui George Simion în Parlamentul European

Candidatul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) la alegerile prezidențiale din România, George Simion, a intrat în ”gura jurnaliștilor”, după ce a lăsat un mesaj în limba engleză cu numeroase greșeli gramaticale. S-a întâmplat la o expoziție organizată de Polonia în incinta Parlamentului European, sediul din Bruxelles.

Jurnalista Realitatea.md a surprins momentul.

Mesajul lăsat de George Simion (versiunea originală):

„Congratulation for this idea, we must cherris our heroes. Never forgotten! PolskA and ROMÂNIA!

Redacția Realitatea a analizat minuțios mesajul lui George Simion. Versiunea corectă a textului este următoarea.

„Congratulations on this idea, we must cherish our heroes. They shall never be forgotten. Poland and Romania!

Anterior, un filmuleț video cu George Simion a ajuns viral pe rețelele de socializare. Politicianul român a fost întrebat ce i-ar spune președintelui american Donald Trump legat de războiul din Ucraina. Răspunsul acestuia, în limba engleză, a provocat zâmbete ironice.

Scrutinul prezidențial în România, turul II, are loc în această săptămână. Bătălia se dă între George Simion și Nicușor Dan.