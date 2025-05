George Simion și-a cerut SCUZE pentru că l-a numit “autist” pe Nicușor Dan

George Simion și-a cerut scuze în urmă cu puțin timp, pentru că a folosit termenul “autist” atunci când a vorbit despre contracandidatul său din turul doi al alegerilor prezidențiale din România, Nicușor Dan. Liderul AUR a precizat că nu a folosit termenul corect.

„Îmi pare rau și vreau să spun că am dat azi interviuri pentru Politico, Euronews, nu era programat Pro Tv și nu eram atent. Mă întrerupeau din întâlnirile pe care le-am avut azi și am spus că acest contracandidat al meu este autist. Nu cred că am folosit termenul corect și îmi cer scuze față de persoanele neurodivergente. Voiam să zic ca acest contracandidat al meu este securist”, a declarat Simion.