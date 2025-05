Ilie BOLOJAN explică de ce îl votează pe Nicuşor Dan: Mă gândesc la România stabilă

Preşedintele interimar al României, Ilie Bolojan a vorbit azi, într-un podcast, despre motivul pentru care îl votează pe Nicuşor Dan, el precizând că se gândeşte la România stabilă, la România onestă, la România care munceşte şi la România care înţelege că un slogan nu ţine loc nici de investiţii, nici de soluţii.

„Mă gândesc la România stabilă, la România onestă, nu ca slogan electoral, ci ca onestitate, ca valori, la România care munceşte, care merge la serviciu şi la România care înţelege că un slogan nu ţine loc nici de investiţii, nu ţine loc nici de soluţii. Şi cred în această Românie. Şi asta este motivul pentru care am luat această decizie să-l votez pe domnul Nicuşor Dan”, a declarat Ilie Bolojan la Rock FM.

Ilie Bolojan a comentat şi postările fostului candidat al coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu.

„Este punctul de vedere al domnului Antonescu. E clar că e o polarizare puternică, e clar că moderaţii au rămas, cumva, fără candidaţi, trebuie să recunoaştem asta. Candidaţii care au rămas în cursă au electorate motivate puternic, foarte arţăgoase”, a spus preşedintele interimar.

El a menționat că „într-o atare situaţie, în care România este la o intersecţie, este corect să te poziţionezi fără echivoc”.

„În toţi anii aceştia de politică, vă daţi seama că partidul meu, PNL-ul, a luat de nenumărate ori decizii cu care eu nu eram de acord. Nu puteam să plec din partid de fiecare dată când conducerea centrală lua decizii, pentru că altfel eram un fel de traseist politic. Dar în situaţia în care candidaţii pe care i-am susţinut n-au fost în turul doi sau n-aveam candidaţi, am considerat că e o chestiune de fairplay, de normalitate faţă de cei care au încredere în mine să le spun cum votez. Nu am încercat să le influenţez votul, n-am încercat să mut voturile cu plasa, ca şi merele dintr-o parte în alta, că nu se poate face acest lucru, dar poate cei care au încredere în mine, cei care m-au votat pe mine, cei care au aşteptări de la mine, care n-au timp să studieze toate detaliile, care se îndoiesc de candidaţii care au rămas în cursă, aşteaptă de la mine să vadă totuşi omul ăsta cum votează. Și am considerat că e o chestiune de demnitate să fac acest lucru, chiar dacă deranjez la un moment dat. Când eşti pe o funcţie publică, când ai o responsabilitate publică, eu cred că în astfel de situaţii e greu să rămâi neutru, nu prea poţi să rămâi neutru, cu toate dezamăgirile, cu toate supărările”, a adăugat preşedintele interimar.