Surpriză la Hollywood: Vezi cine cel mai bogat actor din lume în 2025

Cel mai bogat actor din lume are o avere de 1,49 miliarde de dolari, chiar dacă nu a mai avut un film lansat de peste 6 ani. Va împlini 78 de ani la sfârșitul lunii iulie, are o carieră impresionantă și-n politică, iar la capitolul finanțe a depășit staruri ca Tom Cruise, Dwayne Jackson sau indianul Shah Rukh Khan.

Ai ghicit deja despre cine e vorba? Îți mai dăm un incidiu: fraza „I’ll be back”, rostită de el, a fost desemnată cea mai bună replică dintr-un film din toate timpurile, clasându-se pe primul loc într-un sondaj realizat de platforma online LOVEFILM.

Potrivit Esquire, Arnold Schwarzenegger este cel mai bogat actor din lume, cu o avere netă uriașă de 1,49 miliarde de dolari.

De când a devenit miliardar, în ianuarie, Arnold Schwarzenegger și-a mărit semnificativ averea. Pentru mulți, faptul că Arnold se află în top, cu mult înaintea unor superstaruri precum Dwayne Johnson, Tom Cruise și Shah Rukh Khan, poate fi surprinzător.

Cu atât mai mult cu cât ultima lansare în cinematografe a lui Arnold a fost Terminator: Dark Fate în 2019. Starul nu a mai fost văzut într-un film de șase ani, dar își va marca revenirea pe marele ecran cu două proiecte în acest an: Kung Fury 2 și The Man with the Bag.

Esquire notează că ascensiunea lui Arnold la statutul de miliardar s-a datorat investițiilor sale inteligente.

​„A intrat în clubul miliardarilor în primul rând pentru că și-a investit câștigurile în imobiliare, încă de la începuturile sale ca actor. Ca urmare, el deține acum un vast imperiu imobiliar, împreună cu o participație de 5% la una dintre cele mai mari firme de investiții din lume”, se arată într-un raport.

Cine completează topul celor mai bogați actori din lume potrivit Esquire

Pe locul al doilea pe lista Esquire se află Dwayne Johnson. Luptătorul devenit actor are o avere netă de 1,19 miliarde de dolari, în mare parte datorită participației sale la Teremana Tequila, companie care valorează peste 2 miliarde de dolari.

Tom Cruise ocupă locul al treilea, cu o avere netă de 891 de milioane de dolari, urmat de cel mai bogat actor din Asia, Shah Rukh Khan, care completează top 4 cu o avere netă de 876 de milioane de dolari, potrivit Esquire.

​Ceilalți actori din top 10 sunt George Clooney, Robert de Niro, Brad Pitt, Jack Nicholson, Tom Hanks și Jackie Chan.

Spre deosebire de Forbes, Esquire exclude din top 10 persoane care nu sunt cunoscute în principal pentru actorie. Astfel, nume precum Tyler Perry (director de studio și, de asemenea, actor) și Jerry Seinfeld (comediant) nu figurează aici, chiar dacă ambii au jucat în mai multe filme și sunt miliardari.

