VIDEO/ Geta Burlacu și Voxmen Acapella, spectacol inedit în cea de-a doua semifinală la „Românii au talent”

Vineri seara, în cea de-a doua semifinală LIVE Românii au talent, Geta Burlacu și Voxmen Acapella au luat scena cu asalt cu un moment muzical excepțional.

„Mi-a plăcut foarte mult momentul vostru, foarte bine gândit. În preselecții am spus că vreau să plătesc bilet la toate show-urile voastre, acum o să îmi iau tot neamul la spectacolele voastre!”, a spus Andra, scrie protv.ro.

„Pentru mine, reinterpretarea piesei „I will survive” are o semnificație aparte. Mi-a plăcut foarte mult și trecerea de la o melodie la alta. Am avut senzația că e un moment de finală”, Dragoș Bucur.

„Mi-a plăcut, nu știu dacă v-a plăcut vouă, voi trebuie să vă simțiți cel mai bine. Cred că mi-aș fi dorit să fie mai multă muzică românească, dar asta nu înseamnă că n-a fost bine. Ați fost surprinzători și plăcuți de foarte multă lume!”, Mihai Bobonete.

„Mie mi-a plăcut foarte mult. Două lucruri mi-au plăcut în mod deosebit: îmi place orchestrația și mi-a plăcut că am avut tobă. Mi s-a părut foarte foarte frumos. „Sanie cu zurgălăi” a fost sublimă”, Andi Moisescu.

Geta Burlacu a lucrat ca solistă în trupa de jazz vocal Univox, a fost profesoară de canto jazz la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Moldova. În 2007, a participat într-un turneu internațional alături de trupa cubaneză Buena Vista Social Club în România. În 2008, a reprezentat Moldova la Concursul Muzical Eurovision cu piesa „A Century of Love”, care nu a reușit să se califice, primind 36 de puncte și egalând cu Slovenia la puncte, clasându-se pe locul 12. În 2009, a participat la Festivalul Cerbul de Aur, unde a ajuns în finală la Brașov, România.

Din 2009 până în prezent, a cântat cu Orchestra Simfonică Națională TeleRadio-Moldova, precum și cu trupele de jazz Alex Calancea Band, ANGRY Band și trupa de muzică populară Taraf lăutăresc. A fost numită ambasador al bunăvoinței pentru Fondul Națiunilor Unite pentru Populație în Moldova.