VIDEO/ Maia Sandu a depus jurământul de învestitură în funcție pentru cel de-al doilea mandat

Maia Sandu a depus astăzi, 24 decembrie, jurământul pentru cel de-al doilea mandat de președintă a Republicii Moldova, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul Republicii. La eveniment au participat peste 500 de invitați.

Fragment din discursul de la ceremonia de învestire în funcție:

„Acum patru ani, am promis vremuri bune. A fost o promisiune sinceră. Vremurile s-au dovedit a fi dificile. Moldova s-a pomenit în mijlocul unor crize regionale și globale.

Noi am stat drepți, am rămas uniți și am mers hotărâți înainte. Am reușit să păstrăm pacea și să ne apărăm democrația în fața amenințărilor externe. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru patriotism, curaj, unitate, omenie, generozitate. Putem fi mândri că, în pofida greutăților, am reușit să fim de partea bună a istoriei.

Mesajul meu de azi e optimist, Moldova nu e doar o țară mică cu o inimă mare, ci și o inspirație pentru alții în aceste vremuri nesigure. Moldova stă în bătaia vântului, dar nu zboară ca o frunză, ci rezistă cu determinare, așteptând să treacă urgia.(…)

R. Moldova este mai respectată ca oricând. Lumea se uită la noi cu drag și interes. Avem susținători care sprijină visul nostru, însă restul depinde de noi.

Am început să ne eliberăm de dependența energetică. Deși prețurile sunt în continuare mari, nimeni nu ne mai poate ține sub papuc. Am reușit să deschidem larg ușa spre Uniunea Europeană, ceea ce reprezintă un pas enorm ca plan și proiect de țară.

Mai sunt multe de făcut, dar direcția este corectă. Vă îndemn să mergem înainte cu încredere.

Nu uitați ce înseamnă Moldova noastră: Moștenire, Optimism, Luptă, Dezvoltare, Organizare, Voință și Ambiție.

Cu Doamne-ajută!”

Discursul integral în puteți citi AICI.