Salvatorii vor simula în Chișinău intervenția la un cutremur major de pământ

După aproape un deceniu de pauză, autoritățile din Republica Moldova reiau exercițiile de amploare pentru testarea reacției în caz de catastrofe. Pe 16 mai 2025, Chișinăul devine teren de simulare pentru un cutremur major, în cadrul unor aplicații complexe organizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Acțiunile vor avea loc în mai multe locații din capitală, dar și în suburbiile Chișinăului.

În acest sens, la ora 08:00, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 83 se va desfășura prima ședință a Comisie pentru Situații Excepționale.

Ulterior, participanții vor fi antrenați, conform scenariului la lichidarea consecințelor unui cutremur, în câteva locații, după cum urmează:

– 08:40 în Piața Marii Adunări Naționale va avea loc revista de front a formațiunilor protecției civile;

– 09:20 – 10:20 la Hotelul Național de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 4, vor fi efectuate lucrări de salvare-deblocare;

– 11:00 – 11:40 or. Vatra, în preajma barajului lacului Ghidighici (Lat: 47,087; Long: 28,739) se vor desfășura activități de prevenire și lichidare a pericolului de inundații;

– 11:50 – 13:10 or. Vatra în preajma căii ferate (Lat: 47,09; Long: 28,737) – instalarea taberi de câmp pentru adăpostirea sinistraților;

– 14:00 – 14:40 strada Calea Basarabiei 18/1 lichidarea consecințelor unui accident feroviar;

– 15:00 – 15:30 satul Humulești, com. Bubuieci – acțiuni de combaterea a pestei porcine;

– 16:00 – 16:30 în cadrul IMSP SCM „Sfânta Treime”, str. Alecu Russo 11/1 va fi organizat triajul medical a sinistraților.

Aplicațiile sunt organizate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 850/2024, privind pregătirea în domeniul protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2025.

Ultima aplicație de acest tip desfășurată pe teritoriul municipiului Chișinău a avut loc în anul 2016.