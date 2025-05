Un avion de război rusesc a intrat fără permisiune în spațiul aerian NATO: Avioane F-16 au răspuns la incident

Incidentul a avut loc în spațiul aerian al Estoniei, marți, într-un moment în care autoritățile estone încercau să rețină și să escorteze un petrolier din flota fantomă a Rusiei, scriu Reuters și site-ul postului public eston ERR.ee, citat Hotnews.md.

Un avion de vânătoare rusesc a violat spațiul aerian al Estoniei, stat membru NATO, marți seara, ministrul afacerilor externe Margus Tsahkna subliniind că „situația este foarte gravă”.

Avionul, un Suhoi Su-35, a încălcat spațiul aerian al Estoniei deasupra Peninsulei Juminda din Golful Finlandei și a zburat în spațiul aerian al NATO timp de mai puțin de un minut, a precizat un comunicat de presă al Forțelor de apărare estone, potrivit ERR.see.

Incidentul a avut loc în timp ce marina estonă escorta un petrolier suspectat că ar face parte din „flota fantomă” rusă, plasat pe lista de sancțiuni a Marii Britanii vinerea trecută, care se îndrepta spre Sankt Petersburg.

Marina estonă a escortat petrolierul sub pavilion gabonez numit „Jaguar” în afara zonei economice a Estoniei din Marea Baltică. Operațiunea a implicat nave ale marinei estone, un elicopter și un avion.

„Federația Rusă a trimis un avion de vânătoare pentru a verifica situația, iar acest avion de vânătoare a încălcat teritoriul NATO timp de aproape un minut”, a declarat ministrul eston de externe Margus Tsahkna reporterilor în orașul turc Antalya.

„Trebuie să înțelegem că Rusia a încercat în mod oficial și s-a conectat la „flota fantomă rusă”, a spus el, vorbind înaintea unei reuniuni a miniștrilor de externe ai NATO.

„(Federația) Rusă este pregătită să protejeze flota fantomă. Situația este cu adevărat gravă”, a adăugat oficialul.

❗️It is reported that the Estonian military made an attempt to arrest a JAGUAR tanker of Russia’s shadow fleet that was on its way to a Russian port under the flag of Gabon.

A Russian Su-35 flew into the Estonian airspace to help the tanker out. Estonia accused Russia of… pic.twitter.com/ysslihSDIC

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 14, 2025